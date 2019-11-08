  • BIST 103.153
  • Altın 271,292
  • Dolar 5,7533
  • Euro 6,3439
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

TÜİK verilerine göre en sık boşanma nedenleri

»
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki boşanmaların nedenleri ve oranları açıklandı.
TÜİK verilerine göre en sık boşanma nedenleri

TÜİK tarafından ailelerin yaşam biçimi ve değer yargılarına ilişkin araştırma yapıldı ve Türkiye'de görülen boşanmaların nedenleri ortaya konuldu. İşte Türkiye'de görülen boşanmaların nedenleri ve oranları! 

İşte Türkiye’de boşanma nedenleri ve en önemli boşanma nedenlerinin oranları…

Eşin tedavisi güç bir hastalığa yakalanması 

Kadınların eşin tedavisi güç bir hastalığa yakalanması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 2,5

Erkeklerin eşin tedavisi güç bir hastalığa yakalanması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 2,4

Aile içi cinsel taciz 

Kadınların aile içi cinsel taciz nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 2,8 

Erkeklerin aile içi cinsel taciz nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 0,2

Hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, taciz vb. suçlar 

Kadınların Hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, taciz vb. suçlar nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 2,9 

Erkeklerin Hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, taciz vb. suçlar nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 1,1

Aldatma 

Kadınların aldatma nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 32,2 

Erkeklerin aldatma nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 8,7

Madde bağımlılığı 

Kadınların madde bağımlılığı nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 4,3 

Erkeklerin madde bağımlılığı nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 0,7

Çocuk olmaması 

Kadınların çocuk olmaması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 3,1 

Erkeklerin çocuk olmaması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 3,7 

Ailedeki çocuklara karşı kötü muamele 

Kadınların ailedeki çocuklara karşı kötü muamele nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 9,2 

Erkeklerin ailedeki çocuklara karşı kötü muamele nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 2,6

Kumar 

Kadınların kumar nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 12,9 

Erkeklerin kumar nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 0,6 

İçki 

Kadınların içki nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 23,0 

Erkeklerin içki nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 3,5 

Evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama 

Kadınların evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 42,6 

Erkeklerin evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 17,8

Terk etme/edilme 

Kadınların terk etme/edilme nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 17,4 

Erkeklerin terk etme/edilme nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 12,2 

Eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması 

Kadınların eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 24,6 

Erkeklerin eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması nedeniyle boşanma oranı: 24,0

Dayak/ kötü muamele 

Kadınların dayak/kötü muamele nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 36,4 

Erkeklerin dayak/kötü muamele nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 2,5 

Sorumsuz ve ilgisiz davranma 

Kadınların sorumsuz ve ilgisiz davranma nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 61,5 

Erkeklerin sorumsuz ve ilgisiz davranma nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 40,2

Eşin ailesinin aile içi ilişkilere karışması 

Kadınların eşin ailesinin aile içi ilişkilere karışması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 24,6 

Erkeklerin eşin ailesinin aile içi ilişkilere karışması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 24,0

Diğer 

Kadınların diğer nedenlerle boşanma oranı: Yüzde 8,2 

Erkeklerin diğer nedenlerle boşanma oranı: Yüzde 20,2 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarihi eserleri bahçe süsü yapmışlar08 Kasım 2019 Cuma 20:34
  • Türkiye'deki intihar vakaları hakkında neler biliniyor?08 Kasım 2019 Cuma 20:30
  • Ankara'da 5 kişi hesabı beğenmedi; pavyona molotof kokteyli attı08 Kasım 2019 Cuma 19:34
  • Arkadaşlarının ‘şaka’ diye makatına kompresörle hava bastığı genç hastanelik oldu08 Kasım 2019 Cuma 18:29
  • Arkadaşlarının ‘şaka’ diye makatına kompresörle hava bastığı genç hastanelik oldu08 Kasım 2019 Cuma 14:57
  • Ecevit’in önüne yazar kasa fırlatan kişi konuştu: Ecevit'i özledim, en az 20 defa mezarını ziyaret ettim07 Kasım 2019 Perşembe 19:40
  • ‘Direkli köy’: 945 nüfuslu köyde 1100 elektrik direği var07 Kasım 2019 Perşembe 19:18
  • Harran Üniversitesi'nde akademisyenlerden toplu istifa: Buraya kadar sabredebildik07 Kasım 2019 Perşembe 13:22
  • Fatih'te dört kardeşin ölümünde yeni gelişme: Bir kardeş, diğerlerinden geç ölmüş07 Kasım 2019 Perşembe 11:16
  • İstanbul Fatih’te 4 kardeş maddi sorunlar nedeniyle intihar etti06 Kasım 2019 Çarşamba 19:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti