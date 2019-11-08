TÜİK verilerine göre en sık boşanma nedenleri

TÜİK tarafından ailelerin yaşam biçimi ve değer yargılarına ilişkin araştırma yapıldı ve Türkiye'de görülen boşanmaların nedenleri ortaya konuldu. İşte Türkiye'de görülen boşanmaların nedenleri ve oranları!
İşte Türkiye’de boşanma nedenleri ve en önemli boşanma nedenlerinin oranları…
Eşin tedavisi güç bir hastalığa yakalanması
Kadınların eşin tedavisi güç bir hastalığa yakalanması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 2,5
Erkeklerin eşin tedavisi güç bir hastalığa yakalanması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 2,4
Aile içi cinsel taciz
Kadınların aile içi cinsel taciz nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 2,8
Erkeklerin aile içi cinsel taciz nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 0,2
Hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, taciz vb. suçlar
Kadınların Hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, taciz vb. suçlar nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 2,9
Erkeklerin Hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, taciz vb. suçlar nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 1,1
Aldatma
Kadınların aldatma nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 32,2
Erkeklerin aldatma nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 8,7
Madde bağımlılığı
Kadınların madde bağımlılığı nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 4,3
Erkeklerin madde bağımlılığı nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 0,7
Çocuk olmaması
Kadınların çocuk olmaması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 3,1
Erkeklerin çocuk olmaması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 3,7
Ailedeki çocuklara karşı kötü muamele
Kadınların ailedeki çocuklara karşı kötü muamele nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 9,2
Erkeklerin ailedeki çocuklara karşı kötü muamele nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 2,6
Kumar
Kadınların kumar nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 12,9
Erkeklerin kumar nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 0,6
İçki
Kadınların içki nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 23,0
Erkeklerin içki nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 3,5
Evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama
Kadınların evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 42,6
Erkeklerin evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 17,8
Terk etme/edilme
Kadınların terk etme/edilme nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 17,4
Erkeklerin terk etme/edilme nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 12,2
Eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması
Kadınların eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 24,6
Erkeklerin eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması nedeniyle boşanma oranı: 24,0
Dayak/ kötü muamele
Kadınların dayak/kötü muamele nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 36,4
Erkeklerin dayak/kötü muamele nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 2,5
Sorumsuz ve ilgisiz davranma
Kadınların sorumsuz ve ilgisiz davranma nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 61,5
Erkeklerin sorumsuz ve ilgisiz davranma nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 40,2
Eşin ailesinin aile içi ilişkilere karışması
Kadınların eşin ailesinin aile içi ilişkilere karışması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 24,6
Erkeklerin eşin ailesinin aile içi ilişkilere karışması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 24,0
Diğer
Kadınların diğer nedenlerle boşanma oranı: Yüzde 8,2
Erkeklerin diğer nedenlerle boşanma oranı: Yüzde 20,2
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