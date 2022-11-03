TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 85.5

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, enflasyon (TÜFE) aylık bazda yüzde 3.54, yıllık bazda ise yüzde 85.51 olarak gerçekleşti.

Böylece, enflasyon üst üste 17. ayda da yükselmiş oldu. TÜFE, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 57.80, 12 aylık ortalamada ise yüzde 65.26 yükseldi.

Üretici fiyat endeksi ise (Yİ-ÜFE) aylık bazda yüzde 7.83, yıllık bazda yüzde 157.69 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 33.48 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 117.15 ile ulaştırma oldu.

Gıda enflasyonu yüzde 99

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0.36 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2022 yılı ekim ayında aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 8.34 ile giyim ve ayakkabı olarak gerçekleşti.

Yüzde 554 artış

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3.24, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 77.01 yükseldi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 162.06, imalatta yüzde 122.97, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 554.56 ve su temininde yüzde 109.45 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 123.12, dayanıklı tüketim malında yüzde 98.65, dayanıksız tüketim malında yüzde 132.88, enerjide yüzde 417.61 ve sermaye malında yüzde 95.61 artış olarak gerçekleşti.

27 alt sektörde gerileme

Yıllık bazda Yİ-ÜFE'ye göre 23 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık en düşük artış; yüzde 67.83 ile diğer ulaşım araçları olurken en yüksek artış yüzde 554.56 artışla elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme grubunda yaşandı.

Aylık bazda Yİ-ÜFE'ye göre 27 alt sektör daha düşük, 2 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık en düşük artış; yüzde 0.25 ile metal cevherlerinde gerçekleşirken en yüksek artış yüzde 32.55 ile gaz, buhar ve iklimlendirme oldu.