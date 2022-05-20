TÜİK’te yüzde 70 enflasyon tenzili rütbe getirdi

Yıllık enflasyon geçen ay yüzde 69,97 olarak açıklanmıştı.

Böylelikle başkanlık sistemine geçildiğinden bu yana dört başkanın görevden alındığı TÜİK’te enflasyon hesabı çalışmalarının yürütüldüğü dairenin başkanı da değişti

TÜİK Fiyat İşleri Daire Başkanlığı, fiyat hareketlerini izlemek amacıyla istatistik, gösterge üretiyor ve endeks hesaplıyor. Satın alma gücü paritesi de bu daire bünyesindeki çalışmalarla hesaplanıyor.

TÜİK yayımladığı enflasyon ve işsizlik verileriyle uzun süredir sokaktaki gerçeği yansıtmamakla suçlanıyordu. Ancak bağımsız sosyal bilimcilerin ‘düşük’ bulduğu enflasyon rakamlarını açıklayan TÜİK, iktidara yaranamamıştı.

TÜİK Başkanlığı’ndaki iç bilgilendirmede Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş’ın sağlık sorunları sebebiyle ‘görevden affını’ istediği, makam tarafından bu talebin uygun görüldüğü belirtildi. Yazıda, Baş’ın yönettiği aynı dairede ‘uzman’ olarak çalışmaya devam edeceği de belirtildi. Cem Baş’tan boşalan daire başkanlığına, TÜİK Dijital Dönüşüm Dairesi Başkanı Dr. Furkan Metin getirildi.