TÜK, 2020 İlkbahar Ürünü Patates Üretici Ödemelerini Yapıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), alımını yapmış olduğu 600 ton 2020 İlkbahar ürünü patatesin ürün bedellerinin hak sahibi üreticiler ile kuruluşlara ödenmesi maksadı ile 857,074.30 TL’lik ödeme talimatını vermiştir.
Banka tarafından işlemlerin tamamlanmasına müteakip, hak ettikleri meblağlar, hak sahibi patates üreticilerinin banka hesaplarına bugün itibarıyla yatırılmaya başlanmıştır.
Değerli patates üreticilerimize saygı ile duyurulur.
Toprak Ürünleri Kurumu
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.