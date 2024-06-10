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TÜK açıkladı: İthal donmuş kuzu eti dağıtımına başlandı, fiyatı 375 TL

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Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ithal donmuş kuzu etinin dağıtımına başlandığını duyurarak, satış yapacak kasapların ve marketlerin listesini de kamuoyuyla paylaştı.
TÜK açıkladı: İthal donmuş kuzu eti dağıtımına başlandı, fiyatı 375 TL

Buna göre, ülkenin farklı bölgelerinde, 46 noktada satışı yapılacak donmuş etin kilogram fiyatı 375 TL olarak belirlendi.

TÜK’ün konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Bakanlar Kurulu kararıyla donmuş kuzu bacak eti ithali için yetkilendirilen TÜK, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı temsilcilerinin belirlediği  et ithalatı kriterlerine uygun olarak ithal  edilen donmuş kuzu bacak eti dağıtımına başladı.

Eti sağlıklı şekilde muhafaza edebilecek olanaklara sahip ve talepte bulunan market ve kasapların listesi ekte sunuldu. İthal donmuş kuzu bacak etinin perakende satış fiyatı 375 TL/Kg olarak belirlendi. İrtibat numaraları ise 0533 860 3643  -  0533 884 6404’dir. ”   

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