  • BIST 1.446
  • Altın 444,960
  • Dolar 7,3691
  • Euro 9,0278
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAPilli:13’ü yerel 14 pozitif vakaya rastlandı

TÜK Çalışanları Grev Ve Eylem Başlattı

» »
Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) çalışanlarının maaş, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle bugün tam gün grev yapıyor.
TÜK Çalışanları Grev Ve Eylem Başlattı

Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) çalışanlarının maaş, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle bugün tam gün grev yapıyor.

Saat 11.00’de grev başlatan KAMU-İŞ üyesi TÜK çalışanları, Başbakanlık önünde eylem yapıyor.

Bakanlar Kurulu toplantısı için Başbakanlık’a gelişinde eylemcilerle karşılaşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanlığı’ndan katkı gelmemesi halinde TÜK çalışanlarının maaşlarının ödenemeyeceğini söyledi.

Basın açıklamasının ardından eylemciler Başbakanlık önünde bekleyişlerini sürdürüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Töre:''Partimiz bunu haketmedi''29 Aralık 2020 Salı 14:33
  • Rogers:"Kararlar denetlenmezse adaletsizliğe neden olabilir"29 Aralık 2020 Salı 14:28
  • Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı için Askı Listelerine İtiraz Süresi Başladı29 Aralık 2020 Salı 14:26
  • Üstel Şoför Okulları Birliği'ni kabul etti29 Aralık 2020 Salı 14:23
  • Şht. Tuncer İlkokulunda ‘Pozitif’ paniği29 Aralık 2020 Salı 14:16
  • Bana Tecavüz Etti Diyerek İftira Attı29 Aralık 2020 Salı 12:51
  • Töre: "Halkımızın şahsıma olan sevgisi ve güveni benim için en yüce makamdır"29 Aralık 2020 Salı 12:46
  • Girne Belediyesi Hayvan Hakları İle İlgili Çalışmalarına Devam Ediyor29 Aralık 2020 Salı 12:02
  • Cumhurbaşkanı Tatar Aleyhine YİM’de Dava Açılıyor29 Aralık 2020 Salı 11:53
  • Başbakanlık Önünde Saat 11:00’de Eylem Var!29 Aralık 2020 Salı 11:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti