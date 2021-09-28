  • BIST 1.384,450
  • Altın 496,01
  • Dolar 8,8680
  • Euro 10,3500
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

TÜK, Çiftçilerden Tohumluk Arpa, Buğday Taleplerini 8 Ekim’e Kadar Yapmalarını İstedi

» »
TÜK, Çiftçilerden Tohumluk Arpa, Buğday Taleplerini 8 Ekim’e Kadar Yapmalarını İstedi
TÜK, Çiftçilerden Tohumluk Arpa, Buğday Taleplerini 8 Ekim’e Kadar Yapmalarını İstedi

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), tohumluk arpa, buğday talep edecek tüm çiftçilerin, 8 Ekim Cuma günü mesai saati bitimine kadar, talepleriyle ilgili yazılı bildirim yapmaları gerektiğini bildirdi.

TÜK’ten yapılan yazılı açıklamada, “2021 Tahıl Ekim sezonunda Akdoğan Tohumluk Merkezinde sıkışıklık yaşanmaması için ihtiyaç olunacak Tohumluk Materyali Arpa, Buğday talep edecek tüm çiftçilerimizin, Köy Kooperatif Şirketlerinin 8 Ekim 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, Toprak Ürünleri Kurumuna talepleri ile ilgili yazılı bildirim yapmaları gerekmektedir” denildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ombudsman: “Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yasası'ndaki Eksiklikler Giderilmeli”28 Eylül 2021 Salı 15:35
  • Çakıcı: “Erken Seçim Tarihinin Belirlenerek En Kısa Zamanda Seçime Gidilmesi Gerek”28 Eylül 2021 Salı 15:30
  • Hellimin Coğrafi Tesciline İlişkin AB Kararı Cuma Günü Yürürlüğe Giriyor28 Eylül 2021 Salı 15:27
  • Ankara’da Temaslarda Bulunan Amcaoğlu, TC Milli Eğitim Bakanı Özer İle Görüştü28 Eylül 2021 Salı 15:26
  • İzcan: “Asya Bebeğin Yaşam Mücadelesine Katkı Yapan Tüm Kesimlere Teşekkür Ederiz”28 Eylül 2021 Salı 15:25
  • Bora: “Hala Federasyonun Savunulması Hem Üzücü, Hem De Utanç Verici”28 Eylül 2021 Salı 15:24
  • Bakanlar Kurulu Tamamlandı28 Eylül 2021 Salı 15:16
  • Meclis Heyeti Strasbourg’da28 Eylül 2021 Salı 15:14
  • UBP de Başkan kim olacak? İlginç sonuçlar var! Kurultay ilk turdan biter mi?28 Eylül 2021 Salı 14:35
  • CTP, 7 bölgede belediye başkan adaylarını belirledi, 3 yerde ise belirsizlik var!28 Eylül 2021 Salı 14:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti