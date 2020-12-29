TÜK grevi sonlandırıldı!

KAMU-İŞ grevi sonlandırdıklarını bildirdi:

Toprak Ürünleri Kurumu’nda bugün başlattığımız grevi, Bakanlar Kurulu tarafından atılan olumlu adımlar neticesinde üreticiyi de daha fazla mağdur etmemek adına şu an için kaldırmış bulunuyoruz.

Bakanlar Kurulu’dan alınan kararla maaşların ödeneceği ve TÜK’ün sağlıklı bir yapıya ulaşması için gerekenin yapılacağı yönünde bize güvence veridi.

TÜK’te örgütlü sendika olarak bundan sonraki süreçte verilen sözlerin takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.