TÜK-SEN akaryakıta yapılan zamların geri alınması çağrısında bulundu

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu(Türk-Sen), Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybından dolayı satın alma gücünün yüzde 35-40 oranında azaldığına dikkat çekti, bu nedenle akaryakıta yapılan son zamların geri alınması çağrısında bulundu.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, son dönemlerde Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle ülkede satın alma gücünün yüzde 35-40 oranında azaldığını kaydetti.

Akaryakıta yapılan zamlar sonrası sağlık ve eğitim de dahil tüm tüketim maddelerine zam yapıldığını söyleyen Bıçaklı, “Özellikle özel sektörde sendikasız ve denetimsiz olarak asgari ücretle çalıştırılan işçiler açlık sınırının altında kalmıştır. Bu nedenle akaryakıta son yapılan zamların geri alınmasını talep ediyoruz” dedi.

