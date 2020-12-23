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TÜK Yarın Tam Gün Grevde

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Kamu-İş, aylardır sigorta ve ihtiyat sandığı primleriyle vergileri yatırılmayan TÜK’te geçen hafta yaptığı iki saatlik uyarı grevinin dozunu artırıyor. 
TÜK Yarın Tam Gün Grevde

Kamu-İş, aylardır sigorta ve ihtiyat sandığı primleriyle vergileri yatırılmayan TÜK’te geçen hafta yaptığı iki saatlik uyarı grevinin dozunu artırıyor.  Yarın TÜK’ün tüm şubelerinde tam gün grev yapacaklarını açıklayan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Geçen hafta Perşembe günü sorunların çözümü için uyarmıştık. Bugün mesai bitimine kadar süre vermiştik. Ancak hiçbir adım atılmadı. Biz de yarın tüm TÜK merkez ve şubelerinde  tam gün grev kararı aldık” dedi.

TÜK çalışanlarının aylardır sağlık sisteminden faydalanamadığını belirten Serdaroğlu, “Hükümetin  bir an önce TÜK çalışanlarının sorunlarını çözmesini istiyoruz” diye konuştu.

Şubat ayından bu yana üretici ve toplumun mağdur olmaması adına her türlü iyi niyeti ortaya koymalarına rağmen Maliye ve Tarım Bakanlıkları arasında adeta mekik dokuduklarını belirten Serdaroğlu, “TÜK çalışanları bugün sağlık hizmetini ve eczaneden ilaçlarını alamayacak duruma geldi. TÜK çalışanının bekleyecek zamanı kalmadı” ifadelerini kullandı.

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