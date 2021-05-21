TÜK Yemlik Arpa Alımı Yapılacak

TÜK 2021 ürünü yemlik arpa alımlarına 24 Mayıs 2021 tarihinde başlanacaktır. Yemlik arpa alımı 7 şubemizde gerçekleştirilecektir.
Yemlik Arpa Alımı Yapılacak Olan Şubeler:
Akdoğan, Güzelyurt, Haspolat, Geçitkale, İskele, Kumyalı Silo ve Mağusa No 4
2021 ürünü tohumluk materyali arpa alımlarına 31 Mayıs 2021tarihinde başlanacaktır. Tohumluk evsafında arpa ürünü olan üreticilerin hasat ettikleri ürünlerinin kontrolü, 4 şubemizde yapıldıktan sonra, Akdoğan Tohum Hazırlama Tesisi’ne yönlendirilecektir.
Tohumluk Merkezine yönlendirilecek üreticilerimize, kilo başına nakliye primi ödenecektir.
İskele Bölgesi : 0,04 Krş/Kg
Haspolat Bölgesi : 0,04 Krş/Kg
Güzelyurt Bölgesi : 0,06 Krş/Kg
Kumyalı Bölgesi : 0,06 Krş/Kg
Akdoğan Bölgesi : ---
2021 ürünü yumuşak buğday, sert buğday, tritikale ve tohumluk materyali yumuşak buğday ve tohumluk materyali tritikale alım tarihleri ve alım yapacak şubeler daha sonra çiftçilerimize duyurulacaktır.
Tüm çiftçilerimize önemle duyurulur
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