  • BIST 3.127,44
  • Altın 1026.405
  • Dolar 18.163
  • Euro 18.1093
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

TÜK, zahire bedellerini yarın ödüyor!

» »
TÜK 27 Haziran-17 Ağustos döneminde aldığı zahirenin bedellerini yarın ödüyor.
TÜK, zahire bedellerini yarın ödüyor!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nun 27 Haziran ile 17 Ağustos tarihleri arasında alımını yaptığı toplam 4 bin 873.77 ton 2022 ürünü yerli yemlik ve tohumluk materyali arpa ile buğdayın ürün bedeli olan 27 milyon 236 bin 148.50 TL, yarın hak sahibi üreticilere ödeniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ürün bedelleri, yarın üreticilerin Creditwest Bank Ltd. nezdindeki hesaplarına yatırılacak.

Böylece, Toprak Ürünleri Kurumu’nun aldığı 2022 ürünü yerli yemlik ve tohumluk materyali arpa ile buğdayın ürünün üretici ödemeleri tamamlanmış olacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sol Hareket'ten CTP'ye çok sert eleştiri.....".yaşananlardan en az UBP kadar sorumludur."25 Ağustos 2022 Perşembe 15:22
  • Erhürman yine şaşırdı... "Bu ülkede kulaklarımız bunları da duydu!"25 Ağustos 2022 Perşembe 15:19
  • KTOEÖS: Çavuşoğlu ile tartışmaya hazırız25 Ağustos 2022 Perşembe 15:15
  • Yalınkaya: “Son noktayı yargı koyacak”25 Ağustos 2022 Perşembe 15:08
  • KIB-TEK ihalesi.. MİK Başkanı: Vicdanım rahat25 Ağustos 2022 Perşembe 14:45
  • Alsancak'ta İş Kazası! Yüksekten Düşen Şahıs Yoğun Bakıma Alındı25 Ağustos 2022 Perşembe 14:36
  • Park Yerindeki Aracı Soydular25 Ağustos 2022 Perşembe 14:33
  • Rum Benzinciler Birliği KKTC'den akaryakıt konusunu Avrupa Birliğine taşıyor25 Ağustos 2022 Perşembe 14:28
  • Tolun: Türkiye ile birlikte çalışacağız!25 Ağustos 2022 Perşembe 14:22
  • KKTC’ye sağlık alanında hibe yapılacak!25 Ağustos 2022 Perşembe 14:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti