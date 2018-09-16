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TÜK’den üreticilere çağrı

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Toprak Ürünleri Kurumu(TÜK), üreticilerin ellerinde bulundurdukları tohumluk arpa materyallerini mutlaka muhafaza etmeleri gerektiğini vurguladı.
TÜK’den üreticilere çağrı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı TÜK’ten yapılan açıklamada, tohumluk materyali arpa ve buğday hazırlanmasına devam edimekte olup, kurak geçen 2017-2018 zahire üretim döneminde üretilen üründen alımı yapılan arpa ve buğdayların selektörlenip, ilaçlanıp tohumluk materyali olarak hazırlanmasına müteakip yaklaşık 4 bin 300 ton tohumluk materyali arpa ile 300 ton tohumluk materyali buğdayın TÜK tarafından piyasaya arz edilmesinin hesaplandığı belirtildi.

Açıklamada, döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle yem hammaddelerinin fiyatlarının artış gösterdiği bu dönemde zahire üreticilerinin ürettikleri ürünlerden tohumluk amaçlı ayırdıkları arpa, buğday, tritikale ve diğer ürünlerini tohumluk materyali olarak muhafaza etmelerinin önem arz ettiği kaydedili.

Açıklamada,“Üreticilerimizin ellerinde bulundurdukları tohumluk materyallerini mutlaka muhafaza etmeleri gerekmektedir. Diğer türlü ülkemizde vuku bulabilecek muhtemel tohumluk materyali noksanlığı nedeniyle zahire üreticilerimiz mağduriyete uğrayabilecektir” ifadelerine yer verildi.

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