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TÜK’e ilkbahar ürünü patates teslim eden üreticilerin ödemeleri yarın yapılacak

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TÜK’e ilkbahar ürünü patates teslim eden üreticilerin ödemeleri yarın yapılacak.
TÜK’e ilkbahar ürünü patates teslim eden üreticilerin ödemeleri yarın yapılacak

Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK), ilkbahar ürünü patates teslim eden üreticilerin ödemeleri yarın yapılacak.

TÜK’ten yapılan açıklamada, kuruma ürün veren üreticilerin ikametgahlarına en yakın kurum şubelerinden ödemelerini alabileceği belirtildi.

Açıklamada, Güzelyurt bölgesinden patates teslim eden üreticilerin ödemelerinin kurumun Güzelyurt şubesinden, Yeşilköy bölgesinden patates teslim eden üreticilerin ödemelerinin ise Kumyalı şubesinden yapılacağı kaydedildi.

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