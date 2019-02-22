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Tükendiği sanılan dünyanın en büyük arısı ortaya çıktı

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Bilim çevresinde tükendiği düşünülen dünyanın en büyük arısı yeniden bulundu.
Tükendiği sanılan dünyanın en büyük arısı ortaya çıktı

Yetişkin bir insanın baş parmağı boyutundaki arıya ücra bir Endonezya adasında rastlandı.

Günlerce aramaların sonunda vahşi doğa uzmanları tek dişi arının fotoğrafını çekti ve filme aldı.

Wallace'ın dev arısı olarak bilinen arı Charles Darwin ile birlikte evrim teorisini geliştiren İngiliz doğacı ve kaşif Alfred Russel Wallace'ın 1858 yılında yaptığı keşifle biliniyor.

Bilim insanları 1981 yılında bir kaç örnekle karşılaşmış ancak o tarihten bu yana bu arılar görülmemişti.

Ocak ayında Wallace'ın ayak izlerini takip eden bilim ekibi Endonezya içinde yolculuğa çıktı.

Arıyı ilk kez görüntüleyen doğa tarihi fotoğrafçısı Clay Bolt, "Bu tükendiği düşünülen uçan buldog böceğini görmek ve doğada bunun kanıtıyla karşılaşmak nefes kesiciydi. Bu büyük ve güzel arıyı hayatta görmek ve dev kanatlarının sesini duymak inanılmazdı" dedi.

Endonezya'da Kuzey Moluccas olarak bilinen adalardaki ormanlar hala daha dünyada en çok aranan ender böceklerin yaşam alanı.

Böceklerin ticaretiyle ilgili henüz yasal korumalar yok.

Eli Wyman ve arıTelif hakkıCLAY BOLT Image captionEli Wyman arı örneklerinden birini tutarken.

'Bu türü tükenmeye karşı koruyacağını umuyoruz'

Ekibin üyesi Princeton Üniversitesi'nde böcekbilimci ve arı uzmanı Eli Wyman bu keşfin ilerideki araştırmaları arttıracağını ve bu türü tükenmeye karşı koruyacağını umduğunu söyledi.

Geziyi dünyadaki "kayıp canlı türleri" için program başlatan çevre grubu Küresel Vahşi Hayatı Koruma (GWH) örgütü finanse etti.

Örgütten Robin Moore, "Bu arıları koruma anlamında dünyaca ünlü yaparak canlı türlerinin kaybolmasındansa daha parlak bir geleceğe sahip olacağına inanıyoruz" dedi.

Ocak ayında örgüt dünyadaki tek kaldığı sanılan ender Bolivya kurbağalarından kalan üyeleri bulmuştu.

Wallace'ın dev arısı (Megachile pluto)

  • Kanat açıklığı yaklaşık 6 cm olan Wallace dev arısı dünyanın en büyük arısı.
  • Dişi arı yuvasını kanatlı karınca tümseklerine yapıyor. Yuvası için büyük çenesiyle ağaç reçinesi toplayarak karıncaların istilasını engellemek amacıyla yuvanın kenarına suruyor.
  • Bu canlı türü reçine için güney ormanlarına ve ağaçlarda yaşayan kanatlı karıncalara bağlı.
  • Wallace arıyı, "eşek arısına benzeyen büyük siyah ve geyik böceği gibi devasa çenesi olan bir arı" olarak tarif etmişti.
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