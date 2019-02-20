Sümerliler ile başlayan yazı macerası, Mısırlılar ve Çinlilere kadar uzanmış ve tabletlerin üzerine kazınan harflerden, mürekkebe ve kağıda evrilmişti. Mürekkebin icadını kağıt ve kalem takip etmiş ve insanlığı daha ileriye götürecek olan gelişim süreci başlamıştı. Bilginin yayılmasını hızlandıracak bu sürecin başında insanlar mürekkebi önce tüy kalemlerle birlikte kullandılar.

Teknolojinin gelişmesiyle artık her şeyi cep telefonlarına ve bilgisayarlara yazıp, kaydetsek dahi günlük hayatta en çok kullandığımız, unutulmaz bir yeri olan ürünlerden biri tükenmez kalem. Peki nereden çıktı, nasıl bulundu dersiniz?