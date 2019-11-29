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Tüketici mahkemesinden THY'ye para cezası

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Tüketici mahkemesi, İstanbul aktarmalı Toronto'ya gidecek Kanadalı aileyi konaklama hizmeti vermeden 24 saat boyunca İstanbul Havalimanı'nda beklettiği gerekçesiyle Türk Hava Yolları‘nı para cezasına çarptırdı.
Tüketici mahkemesinden THY'ye para cezası

Tüketici mahkemesi Türk Hava Yolları‘nı (THY) para cezasına çarptırdı.

AirportHaber'de yer alan habere göre, İstanbul aktarmalı olarak Toronto'ya gidecek Kanadalı Karnal ailesi, 24 saat boyunca İstanbul Havalimanı'nda bekletildi. THY'den şikayetçi olan ve Bölge Tüketici Mahkemesi’ne başvuran Karnal ailesi, kendilerine herhangi bir konaklama hizmeti de verilmediğini belirtti.

Bölge Tüketici Mahkemesi, THY'nin 13 bin 643 TL tazminat ödemesine hükmetti.

Tazminat ödemesinin yapılması için THY'ye 1 aylık süre tanındığı bildirildi.

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