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Tüketici Örgütleri, Covid Salgının Önlenmesine Yönelik Denetlemelerin Yapılmadığını İleri Sürdü

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Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, yerel yönetimlerin, Covid salgınının önlenmesi için uyulması gereken kurallara uyulup uyulmadığını denetlemediğini ileri sürdü.
Tüketici Örgütleri, Covid Salgının Önlenmesine Yönelik Denetlemelerin Yapılmadığını İleri Sürdü

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, yerel yönetimlerin, Covid salgınının önlenmesi için uyulması gereken kurallara uyulup uyulmadığını denetlemediğini ileri sürdü. 

Konfederasyon adına yapılan yazılı açıklamada, belediyelerin “Korona kuralları” denetim görevlerini yapmadıkları görülmektedir. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri için yapılan uyarıları belediye başkanları kaale almamaktadır” denildi.

Açıklamada Sağlık Bakanlığı binasında da Covid kurallarına uyulmadığı da iddia edildi.

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