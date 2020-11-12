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Tüketici Örgütleri Konfederasyonu: “Açık alanlarda sigara içme yasağı başlatılsın”

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Konfederasyon Başkanı Işık, yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk Tabibler Birliği’nin de bu konuda tavır koymasını istedi.
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu: “Açık alanlarda sigara içme yasağı başlatılsın”

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Başkanı Hasan Y. Işık, Sağlık Bakanlığı’na, Türkiye’de, Covid-19 kuralları kapsamında yürürlüğe konulan , “sigara içilmesini açık alanlarda yasaklayacak” uygulamayı dikkate alması ve KKTC’de de başlatılması çağrısında bulundu.

Konfederasyon Başkanı Işık, yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk Tabibler Birliği’nin de bu konuda tavır koymasını istedi.

Işık, ayrıca casinoların maske ve mesafe kurallarına tam olarak uymadığını da ifade ederek, “Kapalı alanlarda sigara içilmesi yasağını kaale almadıkları gibi promosyon sigara dağıtımına devam eden casinolar, tüketicilerin ve çalışanların sağlığı için çok ciddi bir sağlık tehditi oluşturmakta” uyarısında bulundu.

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