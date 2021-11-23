Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Başkanı Işık’tan Hükümete Çağrı

Işık, yazılı açıklamasında, dövizin yükselişinden ötürü halkın fakirleştiğini; döviz borçları, okul harçları ve kiraların ödenemeyecek duruma geldiğini; çaresizlik içerisinde ekonomik faaliyetlerin ve sosyal yaşamların felç olduğuna işaret etti.
Hasan Yılmaz Işık, hükümete, Anayasa’nın verdiği yetkiler ışığında enflasyonla gelen sorunları çözmesi ve başta tüketiciler esnaf ve iş adamlarını koruyacak önlemleri acil olarak alması çağrısında bulundu.
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