  • BIST 1.434,870
  • Altın 483,69
  • Dolar 8,6300
  • Euro 10,1300
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Elektriğe Zam Yapılması Halinde Başlatacakları Eylemlere Destek Çağrısı Yaptı

» »
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Elektriğe Zam Yapılması Halinde Başlatacakları Eylemlere Destek Çağrısı Yaptı
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Elektriğe Zam Yapılması Halinde Başlatacakları Eylemlere Destek Çağrısı Yaptı

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, elektriğe zam yapılması halinde ülke genelinde başlatacakları eylemlere destek vermeleri için tüm tüketicilere çağrı yaptı.

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, KIB-TEK Yönetim Kurulunun hükümetten elektrik ücretlerine % 30 zam talebinin tüketicilerde panik yarattığına işaret ederek, “Dünya piyasasında akaryakıt fiyatları 2015 yılında varil başına 115 USD iken KWS 45 kuruş olan elektrik için bugün varili 40 USD altında yakıt alınmasına rağmen KWS 2 TL ulaşan % 30 bir zam talep edilmesi kabul edilemez” dedi.

KIBTEK çalışanlarından yöneticilerine kadar, kullandıkları elektrik ücretleri ile makam araçlarından şoförlerine kadar ayrıcalıkların misli ile tüketicilere ödettirilmesine son verilmediği sürece elektriğe zam yapılmasının kabul edilemeyeceğini söyleyen Işık, “İktidara gelen giden siyasi partiler siyasi rant ve oy amacıyla KIB-TEK’e nitelik ve evsaf aramaksızın fuzuli istihdamlar ile parti militanlarının maaşlarının, emekli maaşlarının ve emeklilik ikramiyelerinin bedelini astronomik faturalar ile tüketicilere ödettirmektedirler” iddiasında bulundu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) İskele İlçesi 7. Olağan Kongresi yapıldı09 Ağustos 2021 Pazartesi 15:45
  • BKP Genel Başkanı İzcan’dan Hükümete Çağrı09 Ağustos 2021 Pazartesi 15:33
  • Süt Bedelleri Ödeniyor09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:38
  • Fransız turist Akama'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:28
  • Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin Olağan Genel Kurulu 14 Ağustos Cumartesi09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:17
  • Mali'de eş zamanlı 4 saldırıda 48 sivil öldü09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:15
  • Bir haftada 26 kaza, 24 yaralanma, 899 rapor09 Ağustos 2021 Pazartesi 13:32
  • İşte KKTC'de haftalık yangın bilançosu!09 Ağustos 2021 Pazartesi 13:29
  • PGM'den halka çok önemli duyuru09 Ağustos 2021 Pazartesi 13:28
  • 26 yaşındaki şahıs boğulma tehlikesi geçirdi!09 Ağustos 2021 Pazartesi 13:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti