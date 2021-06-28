Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Halkın Plajlara Özgürce Girebilmesi İçin Hükümeti Göreve Çağırdı

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, plajlara giriş ücreti alınmasının anayasal suç olduğunu hatırlatarak hükümeti halkın plajlara özgürce girebilmesi için gerekli önlemleri almaya çağırdı.
Konfederasyondan yapılan açıklamada, sıcak havalarda halkın plajlara serbestçe girişinin plaj ve turizm işletmecileri tarafından engellendiği ve yasalara saygı gösterilmediği kaydedilerek İçişleri Bakanlığı’nın denetleme görevi bulunduğu belirtildi.
Denizlerle çevrili ada ülkesinde tüketicilerin yazın sıcak günlerinde denizden mahrum bırakıldığı belirtilen açıklamada, basının bu konuya yeterli ilgiyi göstermediği de savunuldu.
Açıklamada, “Hakları gasp edilen yurttaşlarımızın Güney Kıbrıs plajlarına gitmeleri için adeta zorlanmaktadırlar. Konfederasyonumuz hükümeti yurttaşların plajlara özgürce girebilmeleri için derhal gerekli önlemleri almaya davet etmektedir” denildi.
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