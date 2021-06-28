  • BIST 1.378
  • Altın 498,662
  • Dolar 8,7106
  • Euro 10,3819
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAO ülkede kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Halkın Plajlara Özgürce Girebilmesi İçin Hükümeti Göreve Çağırdı

» »
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, plajlara giriş ücreti alınmasının anayasal suç olduğunu hatırlatarak hükümeti halkın plajlara özgürce girebilmesi için gerekli önlemleri almaya çağırdı.
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Halkın Plajlara Özgürce Girebilmesi İçin Hükümeti Göreve Çağırdı

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, plajlara giriş ücreti alınmasının anayasal suç olduğunu hatırlatarak hükümeti halkın plajlara özgürce girebilmesi için gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, sıcak havalarda halkın plajlara serbestçe girişinin plaj ve turizm işletmecileri tarafından engellendiği ve yasalara saygı gösterilmediği kaydedilerek İçişleri Bakanlığı’nın denetleme görevi bulunduğu belirtildi. 

Denizlerle çevrili ada ülkesinde tüketicilerin yazın sıcak günlerinde denizden mahrum bırakıldığı belirtilen açıklamada, basının bu konuya yeterli ilgiyi göstermediği de savunuldu.

Açıklamada, “Hakları gasp edilen yurttaşlarımızın Güney Kıbrıs plajlarına gitmeleri için adeta zorlanmaktadırlar. Konfederasyonumuz hükümeti yurttaşların plajlara özgürce girebilmeleri için derhal gerekli önlemleri almaya davet etmektedir” denildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis'te Siyasi Gelişmeler ve Hükümet İcraatları Konuşuldu28 Haziran 2021 Pazartesi 15:12
  • HÜR-İŞ Federasyonu Asgari Ücret Saptama Komisyonunun Toplantıya Çağrılmasını Talep Etti28 Haziran 2021 Pazartesi 15:06
  • Meteoroloji’den Sıcak Hava Dalgası Uyarısı28 Haziran 2021 Pazartesi 15:05
  • Bakan Çavuşoğlu: “Balıkçı Barınaklarının İşletilmesinde Yeni Bir Döneme Geçilecek”28 Haziran 2021 Pazartesi 15:00
  • Haber Kameramanları Derneği Yönetim Kurulunda Görevlendirme Yapıldı...28 Haziran 2021 Pazartesi 14:57
  • Tolga Atakan'dan Yazılı Açıklama!28 Haziran 2021 Pazartesi 14:16
  • Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı kan bağış aracı Meclis’te28 Haziran 2021 Pazartesi 14:11
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "Özel Temsilci" ve "Kendi Kendini Yöneten Bölgeler" Önerisi Aldatmaca28 Haziran 2021 Pazartesi 13:34
  • TTB, Türkiye İçişleri Bakanlığı’nın genelgesindeki o detaya değindi, Delta varyantı uyarısı yaptı28 Haziran 2021 Pazartesi 13:29
  • Çavuşoğlu:Balıkçı Barınaklarının İşletilmesinde Yeni Bir Döneme Geçilecek28 Haziran 2021 Pazartesi 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti