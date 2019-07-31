Tüketici Örgütleri Konfederasyonu: TL değer kazandı ama fiyatlarda gerileme yok

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, son aylarda Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kazanmasına rağmen fiyatlarda ve enflasyonda gerileme olmamasının serbest piyasa ve rekabet koşullarına aykırı olduğunu belirterek fiyat istikrarı için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı stok denetimine ve Rekabet Yasası kurallarını uygulamaya çağırdı.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Tüketici Bilinci ve Hakları Derneği Başkanı Nuray Kemal ve Tüketiciler İçin Kaliteli Yaşam Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım imzasıyla konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, dövizdeki gerilemeyi dikkate alarak akaryakıt ve elektriğe zam yapmayan hükümete teşekkür edilerek, bu emtiadaki fiyatların da dövize orantılı olarak geri çekilmesi istendi.

Açıklamada, tüccar ve toptancıların yüksek rant için stokçuluk yaptığı, ürünlerin kullanım sürelerinin değiştirildiği iddia edilerek, bunların tüketicilerden gelen şikayetlerde görüldüğü kaydedildi.

Rekabet Yasası’nın ilgili amir hükmü 6. maddesine atıfta bulunulan açıklamada, tüketicileri korumak için yaptığı çalışmalarda daha etkili olabilmesi için hükümet ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı iş birliğine davet edildi.