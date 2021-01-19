Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Tüm İş Yerlerini Denetleme Kararı Aldığını Duyurdu

KKTC Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Covid-19 pandemisine karşı tüketicileri korumak amacıyla, tüm iş yerlerini, önlemlerle ilgili kurallara uymaları amacıyla denetleme kararı aldığını duyurdu.

KKTC Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Covid-19 pandemisine karşı tüketicileri korumak amacıyla, tüm iş yerlerini, önlemlerle ilgili kurallara uymaları amacıyla denetleme kararı aldığını duyurdu.

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu’ndan yapılan açıklamada, 22 Ocak’tan itibaren tespitlerin ilgili mercilere paylaşılacağı uyarısında bulunuldu.

Mutasyonlu koronadan korunma kurallarına uymaları ve maske- mesafe- hijyen koşullarını uygulamaları için tüketicilerin de uyarıldığı açıklamada, tüketicilerin hizmet aldıkları iş yerlerinde sağlığı koruyacak önlemlerin etkin olarak alınması için Sağlık Bakanlığı ile belediyeleri denetim görevlerini yerine getirmeleri istendi.