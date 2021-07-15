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Tüketici Örgütleri Onlıne- Mesafeli Alışverişten Mağduriyetler Yaşandığını Savundu

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Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, online-mesafeli alışverişlerden ciddi boyutta mağduriyetler yaşandığını savundu.
Tüketici Örgütleri Onlıne- Mesafeli Alışverişten Mağduriyetler Yaşandığını Savundu

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, online-mesafeli alışverişlerden ciddi boyutta mağduriyetler yaşandığını savundu.

Konfederasyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Online-mesafeli alışverişler ile ilgili yoğun tüketici şikayetleri bu ticari faaliyetlerin izinsiz olarak sürdürülmekte olması nedeniyle tüketicilerin ciddi boyutta mağdur edildikleri görülmektedir” dedi.

Kovid 19 nedeniyle oluşan yeni düzene göre sosyal ve ekonomik yaşamı düzenlemek gerektiği kaydedilen açıklamada, “Online-mesafeli alışverişin” de yürürlükte olan Tüketicileri Koruma Yasası kurallarına göre uygulanması ve denetlenmesi gerektiğini Ekonomi ve Enerji Bakanlığına anımsatmaktadır” denildi.

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