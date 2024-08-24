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Tüketici örgütlerinden kumarhaneler ile ilgili talep

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Polisin kumarhane baskınlarını "göstermelik softa şaşırtması" olarak değerlendiren TÜ-ÖRKON, Maliye Bakanlığının üzerine düşen denetimleri yapmadığını da öne sürerek, şans oyunlarının sosyal-kültürel yaşamda da sorunlara sebep olduğunu kaydetti.
Tüketici örgütlerinden kumarhaneler ile ilgili talep

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÜ-ÖRKON), "kumarhanelere girişlerde denetimin eksik yapılması veya yapılmaması nedeniyle ülke vatandaşlarının polis ve mahkeme önünde suçlu duruma düşürüldüğünü", bunu insan haklarına aykırı bulduğunu ve şiddetle protesto ettiğini belirtti.

Polisin kumarhane baskınlarını "göstermelik softa şaşırtması" olarak değerlendiren TÜ-ÖRKON, Maliye Bakanlığının üzerine düşen denetimleri yapmadığını da öne sürerek, şans oyunlarının sosyal-kültürel yaşamda da sorunlara sebep olduğunu kaydetti.

 Tüketiciler İçin kaliteli yaşam Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım ve Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık imzasıyla yayınlanan açıklamada, TÜ-ÖRKON’un "casinoların özellikle eşantiyon olarak verilmesi suç olan tütün ürünleri ile kapalı alanlarda sigara içilmesi yasak olmasına rağmen yasalara ısrarla uymadığı, Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Sağlık Müdürlüğü tarafından denetlenmediği ve cezai müeyyidelerin uygulanmadığını" tespit ettiği bildirildi. Açıklamada, “Yasa uygulanmazsa tüketici örgütleri Sağlık Bakanlığı’na siyah çelenk koyacaktır.” ifadeleri de yer aldı.

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