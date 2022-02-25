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Tüketiciler Derneği Başbakan Sucuoğlu’na “Tüketici Onursal Ödülü” Verecek

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Tüketiciler Derneği Başbakan Sucuoğlu’na “Tüketici Onursal Ödülü” Verecek
Tüketiciler Derneği Başbakan Sucuoğlu’na “Tüketici Onursal Ödülü” Verecek

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, derneğin 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü gerçekleştireceği konferans ve ödül töreninde “Tüketici Onursal Ödülü”yle onore edilmesine karar verdiklerini duyurdu.

Açıklama yapan Işık, döviz kurlarındaki artış ve Güney’den artan talebe bağlı alıverişte bozulan arz talep dengesinin körüklediği fiyatlara karşı Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ilk yapacağı işin Ticaret Dairesi ile birlikte marketleri ziyaret etmek olduğunu duyurmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Işık, “Piyasadaki denetimsiz faaliyetler ve fahiş fiyatlar karşısında şaşkına dönen ve zor durumda kalan tüketiciler için siyasi erkin bu iradesi bir umut ışığı olduğunu derneğimiz önemle vurgulamaktadır” ifadelerini kullandı.

 

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