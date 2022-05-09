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Tüketiciler Derneği Başkanı Işık: Arpa ve Buğdaya Yeni Zam Talebi Kabul Edilemez

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KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, arpa ve buğdaya yeni zam talebini “kabul edilemez bulduklarını” belirtti.
Tüketiciler Derneği Başkanı Işık: Arpa ve Buğdaya Yeni Zam Talebi Kabul Edilemez

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, arpa ve buğdaya yeni zam talebini “kabul edilemez bulduklarını” belirtti.

Yazılı açıklama yapan Işık, derneğin yasal olarak temsil edildiği Toprak Ürünlerinde Kurumu’nda Zaire Fiyatları Danışma Heyeti’nin bugün toplantı yapacağını belirterek, arpa ve buğdaya zam yapılmasının et, süt, hellim ve ekmek fiyatlarında artışa yol açacağını kaydetti.

Işık, “Her yıl Tarım Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nda Zaire Fiyatları Danışma Heyeti’nin tespit etmekte olduğu ve Bakanlar Kurulunca onaylanan fiyatlar serbest piyasa ve rekabet kuralları ve koşullarına aykırı enflasyonist ekonominin nedenlerinden biridir” ifadelerini kullandı.

Zaire fiyatı maliyetlerine çiftçilerin borçlandıkları kredi faizleri ile zirai ilaçların da dahil edilmesinin enflasyonist fiyat artışlarını tetikleyen hatalı bir uygulama olduğunu savunan Işık, Toprak Ürünleri Kurumu’nun serbest piyasanın öngördüğü rekabet kurallarına aykırı piyasada tekel oluşturduğunu ileri sürdü.

Derneğin Toprak Ürünleri Kurumu’nun üreticilere devredilmesini ve özelleştirilmesini talep ettiğini dile getiren Işık, ‘tüketicilerin faturasını ödeyemeyeceği, kurumsal düzeydeki siyasi sömürüye açık kurumların AB normları esasında özelleştirilmesinin elektrik sorununa da çözüm olacağını’ söyledi.

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