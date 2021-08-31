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Tüketiciler Derneği Başkanı Işık “Gümrük Vergi Muhafiyeti” Uygulaması Yapılmasını Talep Etti

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Tüketiciler Derneği Başkanı Işık “Gümrük Vergi Muhafiyeti” Uygulaması Yapılmasını Talep Etti
Tüketiciler Derneği Başkanı Işık “Gümrük Vergi Muhafiyeti” Uygulaması Yapılmasını Talep Etti

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, “Gümrük Vergi Muafiyeti” uygulaması için Derneğin KKTC Hükümeti ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti hükümetini uyararak, bu konuda “İşbirliği Protokolü” yapmalarını istedi.

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurlarındaki yükseliş tüm tüketim maddelerinde genel fiyat düzeyini ikiye katladığı, ancak son iki ayda kurlardaki gerilmeyi piyasanın dikkate alıp fiyatları aşağıya çekmediği gibi tırmandırmaya devam etmekte olduğunun görüldüğü kaydedildi. 

Işık, derneğin tüketicileri serbest piyasada fırsatçıların insafına bırakmayacağını  ve  bunun için yasal sistem ve kurumları ile müdahalede bulunması için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı  uyardıklarını belirterek, hükümetin “Mal ve Hizmetler Yasası ile Rekabet Yasası” kapsamında “Stokçuluk, Monopol ve Fahiş Kar Payları” için gerekli cezai yaptırımları uygulaması gerektiği belirtildi.

Işık şu ifadeleri kullandı:

“Piyasada yaşanmakta olan fiyat anarşisi tüketicileri isyan ettirecek boyuta ulaşmış olup pahalılığa kökeninde çözüm bulacak Türkiye menşeli tüm ürünlere AB Gümrük Birliği Mevzuatı kapsamında ‘Gümrük Vergi Muafiyeti’ uygulaması için derneğimiz KKTC Hükümeti ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti hükümetini uyarmakta ve bu konuda ‘İşbirliği Protokolü’ yapmalarını talep etmektedir. Derneğimiz bu konuda ısrarlı olup bu sonucun sağlanması için Güney Kıbrıs’a TC menşeli ürünlerin AB Gümrük Birliği mevzuatı kapsamında ulaşmakta olmasını dayan olarak ileri sürmektedir.”

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