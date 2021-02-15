Tüketiciler Derneği Fahiş Fiyatlar Ve Haksızlıkların Derneğe Bildirilmesini İstedi

Tüketiciler Derneği, vatandaşlar tarafından market ve alışveriş yerlerinde tespit edilecek fahiş fiyatlar ve haksızlıkların, Derneğe bildirilmesini istedi.

Tüketiciler Derneği, vatandaşlar tarafından market ve alışveriş yerlerinde tespit edilecek fahiş fiyatlar ve haksızlıkların, Derneğe bildirilmesini istedi.

Tüketiciler Derneği, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi döneminde marketlerde ve AVM’lerde fırsatçılık yapıldığı ve fahiş fiyatlar olduğu savunularak, tüketicilerden gelen talep ve tepkiler üzerine alışveriş merkezlerinde ve marketlerde denetimler yapacakları kaydedildi.

Yürürlükteki yasalara aykırı şekilde tüketicileri mağdur edenleri teşhir edileceği belirtilen açıklamada, tüketicilerin boykotunun da gündeme getirileceği ifade edildi.