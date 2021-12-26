Tüketiciler Derneği, Fiyat Denetimlerine Başlayacak

KKTC Tüketiciler Derneği, yarından itibaren, ülke genelindeki alışveriş merkezleri ile marketlerde fiyat denetimlerine başlayacağını ve tüketicileri mağdur ettiği tespit edilen yerlerin “Kara Liste”ye alınarak boykot edileceğini duyurdu.

Dernek’ten yapılan açıklamada, tüketicilerden gelen yoğun talep ve tepkiler üzerine “fırsatçılık ve fahiş fiyatlarla” ilgili denetimlere tüketicilerle birlikte başlanacağı kaydedildi.

“Temel tüketim maddelerinin süresi geçmiş olanların etiketleri değiştirildiğini, eksik gramajlı, etiketsiz, kalitesiz, etiket-kasa fiyat farklılıkları ile tüketicilere fahiş fiyatlar ile ticari ahlaka aykırı bir fırsatçılık ile satılmakta olmasını Derneğimiz, Ekonomi ve Enerji bakanlığı nezdinde kınamaktadır” denilen açıklamada, belediyeler, Ticaret Dairesi ve Temel Sağlık Dairesi’nin denetimden sorumlu olduğu belirtilerek, bu denetimlerin yapılmadığı savunuldu.

Marketlerde etiket fiyatları ile kasa fiyatlarında da fark olduğunun kaydedildiği açıklamada, vatandaş bu gibi durumlarda fark iadesi talep etmeye çağırıldı.

Son günlerde döviz kurundaki düşüşe rağmen, marketlerde en temel gıda ürünlerinde yüzde 50 ile yüzde 100’e varan fiyat artışları olmasına tepki gösteren tüketicilerin Dernek’ten yardım istediğinin belirtildiği açıklamada, “Derneğimiz KKTC genelinde tüm tüketiciler ile işbirliği ve iletişim içerisinde olup fahiş fiyatlar ve haksızlıklar ile ilgili şikayetlerini cezai yaptırım için Ticaret Dairesi yetkililerine iletmek üzere Derneğimize bildirmeleri için çağrı yapmaktadır.Tüketicileri mağdur eden satış yapmakta oldukları tespit edilecek iş yeri ve marketlere Derneğimiz “Kara Liste” kapsamında tüketicilerin de topyekün katılacağı “Boykot” uygulayacağını önemle vurgulamaktadır” ifadelerine yer verildi.