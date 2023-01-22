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Tüketiciler Derneği Genel Kurulu’nu yaptı...

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KKTC Tüketiciler Derneği, 15’inci Olağan Genel Kurulu’nu yaptı. Hasan Yılmaz Işık, yeniden Dernek Başkanı seçildi.
Tüketiciler Derneği Genel Kurulu’nu yaptı...

Tüketiciler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, cuma günü yapılan Genel Kurul’da faaliyet ve mali raporun onaylanmasını müteakip derneğin yeni yönetim ve kurulu seçildi.

Bir yıl boyunca görevde olacak yönetim kurulu şu şekilde belirlendi:

“Başkan Hasan Yılmaz Işık, Başkan Yardımcısı Fehmi Oktay, Genel Sekreter Ahmet Yıldırım, Genel Sekreter I. Yardımcısı Serdar Şengül, Genel Sekreter II. Yardımcısı Canev Oktay, Mali Sekreter Sevinç Kaymakamtorunları, Halkla İlişkiler Sekreteri Canan Sezenler, Faal Üye Ahmet Buçener, Faal Üye Ercan Şaşkara, Faal Üye Neşe Fellahoğlu, Üye Erol Racahan, Üye Gülyüz Debeş, Üye Nuray Kemal, Üye Seher Yerli.”

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