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Tüketiciler Derneği Gönyeli Belediyesi’ni Ziyaret Etti, Benli'ye Ödül Takdim Etti

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Tüketiciler Derneği, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli'yi ziyaret etti.
Tüketiciler Derneği Gönyeli Belediyesi’ni Ziyaret Etti, Benli'ye Ödül Takdim Etti

Tüketiciler Derneği, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli'yi ziyaret etti.

Dernek Genel Başkanı Hasan Y. Işık’ın verdiği bilgiye göre, “Tüketici Hakları Konferans ve Ödül Etkinlikleri” kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Benli’ye, “Yılın Belediye Başkanı Ödülü” takdim edildi.

Işık, gelişmekte olan Gönyeli’nin; “çağdaş kentleşmenin temel unsurları olan sağlıklı ve kaliteli içme suları besin ve besin üretim sektörü denetimi, kanalizasyon kanalları, iletişim, enerji, taşımacılık, ulaşım alt yapılarına kadar insan sağlık hizmetleri, yeşil park alanları ve çevre temizlik ve düzenlenmesi ile sosyal proje yatırımlarına” kadar verdiği başarılı hizmetlerinden dolayı 28 belediye içerisinden Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’yi, “Yılın Belediye Başkanı Ödülü”ne layık gördüklerini kaydetti.

Işık, ayrıca Covid-19 salgınına karşı zorunlu olan kuralların uygulanmasında da Gönyeli Belediyesi’ni gösterdiği başarıdan dolayı kutladı.

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