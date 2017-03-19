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Tüketiciler Derneği işbirliği çağrısı yaptı

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Tüketiciler Derneği işbirliği çağrısı yaptı
Tüketiciler Derneği, ülkedeki tüketici memnuniyeti ve güveninin artırılması için devlet ve özel sektöre işbirliği çağrısı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada, ülkede tüketici haklarına gereken önemin verilmediği savunularak, tüketicilerin haklarına sahip çıkıp, koruyacak ve ekonominin önünü açacak çalışmaların ülke ekonomisi için önem arz ettiği vurgulandı.

Açıklamada, derneğe gelen yoğun şikayetlerin, tüketicilerin KKTC piyasasına güveninin kalmadığını gösterdiğini ifade edilerek, bu konuda önlem alacak çalışmaların yapılması için devlet ve özel sektöre işbirliği çağrısı yapıldı.

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