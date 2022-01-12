Tüketiciler Derneği, Merkez Bankası Başkanı Günay İle Görüşerek, Tüketicilerin Sorunlarını Dile Getirdi

KKTC Tüketiciler Derneği, Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybından dolayı döviz bazında borçlanan tüketicilerin sorunları dile getirmek üzere Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’a ziyarette bulundu.

Tüketiciler Derneği’nden verilen bilgiye göre, görüşmede, yüksek kura bağlı tüketicilerin borçları ödeyememesi ve alınabilecek önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Dernek, mağdur olan tüketicilere, “umutlarını korumaları, borç yapılandırılmasını daha fazla gecikmeden yapmaları, ikinci aşamada ise kredi cinsini Türk Lirası’na çevirmeleri” için çağrıda bulundu.

Dernek, Türk Lirası’ndaki yüksek kur farkının tüketiciye getirdiği mali yükü fon katkısı ile paylaşılması için seçimden sonra gelecek olan hükümet ile görüşmelerini sürdüreceğini kaydetti.