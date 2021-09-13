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Tüketiciler Derneği, Pahalılığa Karşı Şok Eylem Kararı Aldı

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Tüketiciler Derneği, Pahalılığa Karşı Şok Eylem Kararı Aldı
Tüketiciler Derneği, Pahalılığa Karşı Şok Eylem Kararı Aldı

Tüketiciler Derneği, piyasada yaşanmakta olan “fiyat anarşisinin” tüketicileri isyan ettirecek boyuta ulaştığı gerekçesiyle şok eylemler başlatma kararı aldıklarını duyurdu.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yazılı açıklamasında, derneğin tüketicilerden gelen “feryada” daha fazla seyirci kalmayacağını ifade etti.

Acil müdahalede bulunması için Ekonomi ve Enerji Bakanlığına çağrı yapan Yılmaz Işık, hükümeti “stokçuluk, monopol ve fahiş kar payları” konusunda gerekli cezai yaptırımların uygulanması konusunda uyardı.

Işık, pahalılığa karşı radikal önlemelerin alınmasını sağlamak için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a da, “acil olarak Sosyal Ekonomik Konseyi  Devlet Planlama Örgütü başkanlığında toplantıya çağırması ve süratle Türkiye ile ‘Ekonomik Entegrasyona’ gidilmesi” için çağrı yaptı.

AB Gümrük Birliği mevzuatı kapsamında Güney Kıbrıs’a TC menşeli ürünlere gümrük muafiyeti tanınırken KKTC’ye bu ürünlerin vergilendirilerek geldiğini öne süren Dernek, bunu “kabul edilemez bir siyasi ve ekonomik gaf” olarak değerlendirerek, “KKTC ve TC hükümetleri nezdinde şiddetle protesto ettiğini” de kaydetti.

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