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Tüketiciler Derneği: “Tatil Turu ücretlerinin eksiksiz iade edilmesi yasal yükümlülüktür”

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Tüketiciler Derneği: “Tatil Turu ücretlerinin eksiksiz iade edilmesi yasal yükümlülüktür”
Tüketiciler Derneği: “Tatil Turu ücretlerinin eksiksiz iade edilmesi yasal yükümlülüktür”

Tüketiciler Derneği, turizm seyahat acentelerinin, “pandemi” nedeniyle iptal edilen paket tatil turlarının, tüketicilerin talebine bağlı olarak yeniden verilmesi veya parasının tamamının tüketiciye eksiksiz olarak iade edilmesinin yasal yükümlülük olduğunu bildirdi.

Dernek başkanı Hasan Y. Işık yazılı açıklamasında, Covid-19 nedeniyle iptal edilen tatil turlarının, peşin alınan ücretlerinin, turizm seyahat acenteleri tarafından tüketicilere eksik iade edildiğine ilişkin şikayetler aldıklarını kaydetti.

Bunun üzerine dernek olarak tüketicilerin ve acentelerin bilgilendirilmesine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Işık, şunları dile getirdi:

“Tüketicilerin bu haklarına ilişkin 40/2003-55/2010 sayılı Tüketicileri Koruma Yasası 16 A maddesi altında düzenlenen Tüzük 10.(1)(B) maddesini içeren amir hükmü tüketicilere para iadesinde kesinti yapılmadan eksiksiz iade edilmesini öngörmektedir.

Tüketiciler Derneği bu konuda KITSAB ile protokol anlaşması imzalamış bulunmaktadır. Tüketiciler Derneğimize doğrudan 0533 864 5555 No’lu mobil telefondan ulaşıp bilgi alabilirler.”

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