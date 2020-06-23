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Tüketiciler Derneği, Tüketici Kredileri Yasa Önerisi’nin yasalaşmasını istedi

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Tüketiciler Derneği, Tüketici Kredileri Yasa Önerisi’nin yasalaşmasını istedi
Tüketiciler Derneği, Tüketici Kredileri Yasa Önerisi’nin yasalaşmasını istedi

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, “Tüketici Kredileri Yasa Önerisi”nin Meclis’ten geçmesiyle tüketici ve ülke ekonomisinin korunacağını, kaliteli, güvenli, güvenceli ve sağlıklı yaşamın yolunun açılacağını kaydetti.

Işık, öneriyle ilgili görüşlerini açıklayarak hükümetle Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na çağrı yaptı.

Işık, yasanın ülkede son yıllardaki en önemli AB reformu olacağını belirtti.

Dernek Başkanı Işık yazılı açıklamasında, meclis komitesinde görüşülen öneriyle ilgili derneğin görüş ve önerilerinin alınmamasını eleştirdi.

Yasa önerisinin 19 Haziran’da meclis komitesinde yangından mal kaçırırcasına kabul edildiğini savunan Hasan Yılmaz Işık, binlerce tüketici ve turistin şikayet ve sorunlarına vakıf olan Tüketiciler Derneği’nin görüşlerinin alınmadığını kaydetti.

Önerinin bu haliyle onaylanması halinde Türkiye’deki tüketici haklarının gerisine düşüleceğini belirten Işık, önerilerine de yer verdi ve tüketici haklarının korunması konusunda, Türkiye ile Şubat 2016’da imzalanan ve Meclis’te de onaylanan iş birliği protokolü kapsamında Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın, TC Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapmasını talep etti.

 KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, “Tüketici Kredileri Yasa Önerisi”nin Meclis’ten geçmesiyle tüketici ve ülke ekonomisinin korunacağını, kaliteli, güvenli, güvenceli ve sağlıklı yaşamın yolunun açılacağını kaydetti.

Işık, öneriyle ilgili görüşlerini açıklayarak hükümetle Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na çağrı yaptı.

Işık, yasanın ülkede son yıllardaki en önemli AB reformu olacağını belirtti.

Dernek Başkanı Işık yazılı açıklamasında, meclis komitesinde görüşülen öneriyle ilgili derneğin görüş ve önerilerinin alınmamasını eleştirdi.

Yasa önerisinin 19 Haziran’da meclis komitesinde yangından mal kaçırırcasına kabul edildiğini savunan Hasan Yılmaz Işık, binlerce tüketici ve turistin şikayet ve sorunlarına vakıf olan Tüketiciler Derneği’nin görüşlerinin alınmadığını kaydetti.

Önerinin bu haliyle onaylanması halinde Türkiye’deki tüketici haklarının gerisine düşüleceğini belirten Işık, önerilerine de yer verdi ve tüketici haklarının korunması konusunda, Türkiye ile Şubat 2016’da imzalanan ve Meclis’te de onaylanan iş birliği protokolü kapsamında Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın, TC Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapmasını talep etti.

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