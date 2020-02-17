Tüketiciler derneği :“Tüketici kredilerini düzenleyen yasa tasarısı hakkında onayımız alınmadı”

Tüketiciler Derneği, tüketici kredilerini düzenleyen yasa tasarısı hakkında onayları alınmadığını açıklayarak bu durumu eleştirdi.
Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, tasarının, serneğin onayı alınmadan görüşülmesine karşı olduğunu söyledi.
Işık, “Derneğimiz yasa tasarısının alt komisyonda görüşülmesi aşamasında görüşlerimizin alınması hususunda Meclis’i uyarıyoruz” dedi.
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