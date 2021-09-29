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Tüketiciler Derneği: “Tüketiciler Fırsatçıların İnsafına Bırakıldı”

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Tüketiciler Derneği: “Tüketiciler Fırsatçıların İnsafına Bırakıldı”
Tüketiciler Derneği: “Tüketiciler Fırsatçıların İnsafına Bırakıldı”

Tüketiciler Derneği, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na, tüketicileri fırsatçıların insafına bırakmaması ve serbest piyasaya acil müdahalede bulunması çağrısı yaptı.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yazılı açıklamasında, “tüketicilerin fiyat anarşisine mahkum edildiğini ancak siyasilerin erken seçimi tartışmaktan tüketicileri koruyacak önlemleri alacak çalışmalara ayıracak zaman bulamadığını” savundu.

Belediyelerin fiyat ve sağlık denetimiyle yetkilendirilmesi için hazırlanan yasanın bekletildiğini belirten Işık, “Derneğimiz, Mal ve Hizmetler Yasası ile Rekabet Yasası kapsamında Stokçuluk, Monopol ve Fahiş Kar Payları için gerekli cezai yaptırımların uygulanması için hükümeti uyarmaktadır” ifadelerine de yer verdi.

Tüketiciler Derneği Başkanı Işık, Başbakanlığa da Sosyal ve Ekonomik Konsey’i toplama çağrısı yapmaya davet etti.

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