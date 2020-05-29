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Tüketiciler Derneği, tüketicileri koruma yasası’nda tadilat yapılmadan tüketici kredileri ile ilgili yasal düzenleme yapılmasının kimseye fayda etmeyeceğini savundu

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Tüketiciler Derneği, tüketicileri koruma yasası’nda tadilat yapılmadan tüketici kredileri ile ilgili yasal düzenleme yapılmasının kimseye fayda etmeyeceğini savundu
Tüketiciler Derneği, tüketicileri koruma yasası’nda tadilat yapılmadan tüketici kredileri ile ilgili yasal düzenleme yapılmasının kimseye fayda etmeyeceğini savundu

KKTC Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Tüketicileri Koruma Yasası’nda tadilatlar yapılmadan tüketici kredileri ile ilgili yapılacak yasal düzenlemenin etkisinin olmayacağını ifade etti.

Hasan Yılmaz Işık, tüketici kredileriyle ilgili üzerinde çalışılan yasal düzenleme ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Amacı, tüketici kredisi veren kuruluşlara karşı tüketici haklarını korumak olan Tüketici Kredileri Yasası, Tüketicileri Koruma Yasası’nın tadilatı olarak Meclis’e gönderilmişken, bugün esas yasadan ayrı olarak düzenlenmiş olduğunu görüyoruz. Bu hafta Meclis’te görüşülecek olan yasanın tüketicilerin haklarını koruma noktasında sorunlara yol açacaktır” dedi.

“KKTC’deki Tüketicileri Koruma Yasası güncelleştirilmeden Tüketici Kredileri Yasasının mecliste onaylanması halinde ölü doğmuş olacaktır” diyen Işık, derneğin katkılarıyla hazırlanan yasa ile ilgili olarak Cumhuriyet Meclisi’nin ilgili komitesinde derneğin görüşlerinin alınmadığını savundu ve “Gerek Meclis gerekse Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bu ilgisizliğini deneğimiz şiddetle protesto etmekte ve hatalarını düzeltmeye davet etmektedir” dedi.

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