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Tüketiciler Derneği Vakalardaki Artış Nedeniyle Hükümeti ve Sağlık Bakanlığı’nı Uyardı

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Tüketiciler Derneği Vakalardaki Artış Nedeniyle Hükümeti ve Sağlık Bakanlığı’nı Uyardı
Tüketiciler Derneği Vakalardaki Artış Nedeniyle Hükümeti ve Sağlık Bakanlığı’nı Uyardı

Tüketiciler Derneği, günlük koronavirüs vakalarının 200’e dayandığına dikkat çekerek, hükümetin ve özellikle Sağlık Bakanlığı’nın acil olarak olağanüstü önlemler uygulaması çağrısı yaptı.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yazılı açıklamasında, kurallara uyulmaması ve denetimlerde ciddi ihmal olması nedeniyle vakaların arttığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın açık ve kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklamasını da isteyen Işık, halka da koronavirüs önlemlerine eksiksiz uymaları çağrısı yaptı.

Düğün, tören ve diğer kutlamaların yeniden değerlendirilmesini isteyen Işık, herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması ve aşısını yaptırması uyarısında da bulundu.

Işık açıklamasında, “Ekonomide kapanmadan vakaların 50 rakamının altına düşene kadar Derneğimiz ‘tüketicilere kapanma çağrısı’ yapmaktadır” ifadelerini kullandı. 

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