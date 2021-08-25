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Tüketiciler Derneği: “Yerli Üretimi Yetersiz Kalan Meyve Sebze Fahiş Fiyatlarla Satılıyor”

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Tüketiciler Derneği: “Yerli Üretimi Yetersiz Kalan Meyve Sebze Fahiş Fiyatlarla Satılıyor”
Tüketiciler Derneği: “Yerli Üretimi Yetersiz Kalan Meyve Sebze Fahiş Fiyatlarla Satılıyor”

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yerli üretimi yetersiz kalan meyve sebzenin ithaline sınırlı şekilde izin verildiği için bu ürünlerin fahiş fiyatlarla satıldığını kaydetti.

Işık konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Tüketicilerin en temel ihtiyaçları olan tarımsal ürünlerden domatesin bile, tüm yaz mevsimi boyunca ihtiyacı karşılamayacak miktarda kalitesiz ve görülmemiş fahiş fiyatlar ile piyasaya sürülmesine, Tarım Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı müdahale etmedi” dedi.

Işık açıklamasına “Yerli üretimi yetersiz kalan domatesin ithalatına üreticilerin korunması pahasına izin verilmemiş, tüketiciler yaz mevsimi boyunca kalitesiz ürün tüketmek zorunda veya bu üründen yoksun bırakılmış bulunmaktadır” şeklinde devam etti.

Domates, karpuz, şeftali, kiraz gibi ürünlerinin fiyatlarının son günlerde tavan yaptığını yine de bu ürünleri ikame edecek ithalata Tarım Bakanlığının sınırlı şekilde izin verdiğini söyleyen Işık bu nedenle ithalatçıların fahiş karlar ettiğini dile getirdi.

Rekabet kurallarına aykırı monopolcü piyasa oluşturan bazı işletmeler olduğunu da söyleyen Işık bu konuda Ekonomi ve Enerji Bakanlığını yasal işlem başlatmaya çağırdı.

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