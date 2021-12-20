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Tüketiciler Derneği'nden çağrı: Acil ekonomik çözüm paketi hazırlayın

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 Tüketiciler Derneği, hükümet ile Türkiye Büyükelçiliği’ne acil ekonomik çözüm paketi hazırlaması için çağrıda bulundu.
Tüketiciler Derneği'nden çağrı: Acil ekonomik çözüm paketi hazırlayın

 Tüketiciler Derneği, hükümet ile Türkiye Büyükelçiliği’ne acil ekonomik çözüm paketi hazırlaması için çağrıda bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, “KKTC’de resmi para birimi olarak kullanılan TL’deki değer kaybı ile Türkiye’ye ödenen dolaylı verginin iadesini hükümetin talep etmesi gerektiği” de belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Parasal enflasyonun körüklediği maliyet enflasyonu ile astronomik fiyatlarda artışın süreceği hususunda Derneğimiz hükümeti gerekli önlemleri önceden alması için uyarmaktadır. Bu kapsamda kamu ve sigortalıların maaşlarına asgari %50 oranında artış yapılmasını Derneğimiz piyasaya para arzının sağlanabilmesi için zorunlu görmektedir.”

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