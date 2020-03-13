  • BIST 95.605
  • Altın 309,901
  • Dolar 6,3098
  • Euro 7,0130
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Tüketiciler Derneği’nden Çin mallarına ve Güney’e geçişlere “boykot”

» »
Tüketiciler Derneği, tüm dünyayı tehdit eden Korona virüsüne karşı ülkede hükümetin aldığı önemlere destek belirtti.
Tüketiciler Derneği’nden Çin mallarına ve Güney’e geçişlere “boykot”

Tüketiciler Derneği, tüm dünyayı tehdit eden Korona  virüsüne karşı ülkede hükümetin aldığı önemlere destek belirtti.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yazılı açıklamasında, ancak hükümetin; Çin’den yapılan ithalatı ve  Çin ürünlerinin satışını yasaklamaması ve Güney Kıbrıs’a geçişleri kapatmaması  nedeniyle, dayanıklı dayanıksız tüm Çin menşeli tüketim ürünleri ile gıda maddelerini ve Güney Kıbrıs’a tüketicilerin geçişlerini “boykot” kapsamına aldıklarını duyurdu, tüketicileri derneğin bu boykot kararına uymaya çağırdı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı Bakanlar Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı13 Mart 2020 Cuma 19:28
  • İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirlerini açıkladı13 Mart 2020 Cuma 19:25
  • Sürüş ehliyeti sınavları 23 Mart’a kadar durduruldu13 Mart 2020 Cuma 19:20
  • Gece kulüpleri kapatıldı13 Mart 2020 Cuma 19:17
  • Akıncı:"Önümüzdeki saatlerde Bakanlar Kurulunu toplantıya çağırabilirim"13 Mart 2020 Cuma 19:07
  • Akıncı: Halkımız rahat olsun demeyeceğim, halkımız tedbirli olsun!13 Mart 2020 Cuma 18:58
  • Merkez Bankası ve Bankalar Birliğinden ortak açıklama...13 Mart 2020 Cuma 18:57
  • Cumhurbaşkanlığındaki toplantı tamamlandı13 Mart 2020 Cuma 18:44
  • İçişleri Bakanlığı, koronavirüs çerçevesinde bir dizi daha tedbir aldı13 Mart 2020 Cuma 18:24
  • Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama…"Koronavirüs vakası 5, yeni pozitif vaka yok. Hastaların genel sağlık durumları iyi, tedavileri devam ediyor”13 Mart 2020 Cuma 18:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti