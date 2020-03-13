Tüketiciler Derneği’nden Çin mallarına ve Güney’e geçişlere “boykot”

Tüketiciler Derneği, tüm dünyayı tehdit eden Korona virüsüne karşı ülkede hükümetin aldığı önemlere destek belirtti.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yazılı açıklamasında, ancak hükümetin; Çin’den yapılan ithalatı ve Çin ürünlerinin satışını yasaklamaması ve Güney Kıbrıs’a geçişleri kapatmaması nedeniyle, dayanıklı dayanıksız tüm Çin menşeli tüketim ürünleri ile gıda maddelerini ve Güney Kıbrıs’a tüketicilerin geçişlerini “boykot” kapsamına aldıklarını duyurdu, tüketicileri derneğin bu boykot kararına uymaya çağırdı.