Tüketiciler Derneği’nden “Etiket-Kasa Fiyat Farkı” Konusunda Uyarı

Tüketiciler Derneği, ülkenin önde gelen marketlerinin, “Etiket- Kasa Fiyat Farkı” şaşırtmasıyla yalnız tüketicilere değil, rakiplerine de ahlaki olmayan şekilde haksız rekabet ortamı yarattığını söyledi.

Dernek Genel Başkanı Hasan Y. Işık yaptığı yazılı açıklamada, derneklerinin haksız uygulamalarda bulunan işyerlerini www.tuketicilerdernegi.org adresindeki web sitesinde ve sosyal medyada “Kara Liste Boykot” kapsamında teşhir ettiğini belirtti.

KKTC’nin tüm ilçelerinde marketler zinciri olan bir AVM’nin “indirimli kampanya“ kapsamında duyurduğu ürünü uyarılara rağmen kasada 3.00 TL fazla tahsil etmesinin hata olarak kabul edilemeyeceğini dile getiren Işık, “İndirimli kampanya fiyatı 9.99 TL olarak teşhir edilen bir domates salçasının kasada 12.99 TL fiyatla, Tüketicileri Koruma Yasasına aykırı olarak satılmasını” eleştirdi. Işık, “Etiket-Fiyat Farklılığı” yanında “Süresi Geçmiş Ürünlerde”de benzer uygulamalar yapıldığını saptadıklarını belirtti. Işık, Ticaret Dairesi’ni de bu konuda uyardıklarını vurguladı.