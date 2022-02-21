  • BIST 2.032,04
  • Altın 830.881
  • Dolar 13.6415
  • Euro 15.474
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAdriana Lima, üçüncü kez anne oluyor

Tüketiciler Derneği’nden Hükümete Kutlama

» »
Tüketiciler Derneği’nden Hükümete Kutlama
Tüketiciler Derneği’nden Hükümete Kutlama

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, son 5 yılda 5 kez hükümet değişiklikleri nedeniyle devlet hizmetleri ve çalışmalarının olumsuz etkilendiğini belirterek, bu süreci geride bırakan Faiz Sucuoğlu başbakanlığındaki hükümeti kutladı.


Işık, yaptığı yazılı açıklamada, tüketicilerin korunması ve haklarının geliştirilmesi için hükümetin yapacağı çalışmalara derneğin destek vereceğini kaydetti.


Hasan Yılmaz Işık, hükümetin, “piyasadaki denetimsizliğe” acil olarak müdahale etmesinin tüketicilerin öncelikli beklentisi olduğunu belirtti.
Tüketicilerin piyasadaki fahiş fiyatlar karşısında şaşkına döndüğünü de savunan Işık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na çağrı yaptı.


KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Işık, başkanlık rejimine karşı çıkan siyasi partilerin, Güney Kıbrıs ile federasyon çatısı altında birleşme politikalarının ise gerçekle alakası olmadığını ileri sürdü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu: Önceliğimiz Ekonomi... Pandeminin Yarattığı Krizi Geride Bırakmayı Hedefliyoruz21 Şubat 2022 Pazartesi 15:18
  • Soyalan: Cinayetin İşlendiği Anda En Az 3 Kişi Olay Mahalindeydi21 Şubat 2022 Pazartesi 15:12
  • Atlı: TDP Polis Örgütü’nden ‘Mafya Operasyonu’ Açıklaması Bekliyor21 Şubat 2022 Pazartesi 15:10
  • Sucuoğlu, Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu21 Şubat 2022 Pazartesi 13:22
  • “Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okur-Yazarlığı Projesi” hayata geçiriliyor21 Şubat 2022 Pazartesi 12:57
  • Mağusa'da grev devam ediyor, çöp dağları oluştu!21 Şubat 2022 Pazartesi 12:26
  • Kuşkor “Gurkuda” Hakkında Yeni Bir Genetik Çalışma Yayımlandığını Açıkladı21 Şubat 2022 Pazartesi 12:19
  • Bakanlar Kurulu sunuldu... İşte Bakanlar...21 Şubat 2022 Pazartesi 12:17
  • Tazegül, kürsüde KKTC Bayrağını dalgalandırdı21 Şubat 2022 Pazartesi 12:17
  • Girne'de yarın elektrik kesintisi21 Şubat 2022 Pazartesi 12:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti