Tüketiciler Derneğinden Korona uyarısı

Tüketiciler Derneği, koronavirüs tehdidinin henüz ortadan kalkmadığı konusunda tüketicileri uyararak, maske ve mesafe kuralına uyulması çağrısında bulundu.

Dernek Başkanı Hasan Y. Işık yazılı açıklamasında, normal yaşama dönüşte Kovid-19 kurallarının ihmal edildiğini ve özellikle toplu olan yerlerde maske ile mesafe kurallarına uyulmadığının görüldüğünü kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile belediyelerin kuralların tereddütsüz uygulanmasını denetlemeleri için görevlerini yapmaya da çağıran Işık, ayrıca açık ve kapalı alanlarda, topluluklarda sigara içilmesine karşı Sağlık Bakanlığının önlem almasını istedi.

Işık, tüketicileri “temiz ve sağlıklı” olan plajlara gitmeleri için de uyararak, Sağlık Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığını halkın ve turistlerin kullandığı plajların tahlillerini ivedilikle yapmasını talep etti.