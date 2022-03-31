Tüketiciler Derneği'nden sebze boykotu çağrısı

Tüketiciler Derneği, “İthalatı serbest bırakılmasına rağmen ithalatçı, toptancı ve marketler tarafından sebze fiyatlarının makul düzeye çekilmemesi” gerekçesiyle sebze ürünlerinde 1-7 Nisan tarihleri arasında boykot kararı aldıklarını duyurdu.

Tüketiciler Derneği, “İthalatı serbest bırakılmasına rağmen ithalatçı, toptancı ve marketler tarafından sebze fiyatlarının makul düzeye çekilmemesi” gerekçesiyle sebze ürünlerinde 1-7 Nisan tarihleri arasında boykot kararı aldıklarını duyurdu.



Dernek Başkanı Hasan Y. Işık, yaptığı yazılı açıklamada, tüm tüketicilere “Sebze Boykotu”na tereddütsüz uyma ve sebze ürünleri tüketimini durdurma çağrısında bulundu.



Işık, aynı zamanda, “fiyat anarşisine karşı henüz ciddi ve etkin önlemler almadığı ve ithal edilen sebze ürünlerinin aynı fiyattan piyasaya sürülmesine izin verdiği” gerekçesiyle Ekonomi Bakanlığına da uyarıda bulundu.