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Tüketiciler Derneği'nden tüketicilere; moralleri bozmayın

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Tüketiciler Derneği'nden tüketicilere; moralleri bozmayın
Tüketiciler Derneği'nden tüketicilere; moralleri bozmayın

Tüketiciler Derneği, tüketicilere; koronavirüs nedeniyle morallerini bozmama çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tehlikesinin kuluçka süresini tamamladığını ve mayıs ayı ile birlikte sona ereceği ifade edilerek, tüketicilere sağlık ve yaşamlarının güvenliği için nisan ayında da evlerinde kalmaları  çağrısı yapıldı.

Dünya piyasasında  akaryakıt fiyatlarının 20 ABD dolarına düştüğünü, hatta 10 dolar bandına kadar gerileyebileceğini belirten dernek, hükümete bu çerçevede akaryakıt ve elektrik fiyatlarını yeniden düzenlemesi için çağrıda bulundu.

Koronavirüs salgını dolayısıyla elektrik faturalarında yüzde 15 indirim açıklamasını “softa şaşırtması” olarak niteleyen dernek, tüketicilerin ortalama kullanım miktarı olan ilk 500 KWS elektrik ücretlerinde yüzde 75 indirim yapılmasını talep etti.

Dernek, hükümetten üniversiteler, casionalar, belediyeler, Kıb-Tek ve diğer alanlarda geciktirmeden gerekli olan reformları yapmasını  istedi.

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